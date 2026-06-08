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13:34, 8 июня 2026Наука и техника

Назван срок службы зарядного разъема смартфона

BGR: Срок службы зарядного порта смартфона назвали очень долгим
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Срок службы зарядного разъема USB-C намного превышает срок жизни смартфона. Об этом сообщает издание BGR.

По словам журналистов медиа, USB-C к концу 2010-х годов стал стандартом для зарядных разъемов смартфонов и прочих гаджетов. Журналисты рассказали, что порт славится чрезвычайно длительным сроком службы, но только в том случае, если правильно им пользоваться.

Авторы объяснили, что повышенному сроку службы интерфейс USB-C обязан своей простой конструкции. Провод можно подключать к разъему любой стороной. Пользователи реже прикладывают значительную силу, пытаясь угадать «правильное» расположение порта, и поэтому реже ломают разъем. «Это может показаться мелочью, но именно неправильное подключение приводило к значительной нагрузке на разъемы типа micro USB», — отметили специалисты. Они также назвали максимальный ресурс порта — десять тысяч подключений.

Журналисты отметили, что при правильном использовании разъем USB-C наверняка переживет сам смартфон. Они посоветовали не допускать попадания грязи и влаги в порт, так как последняя может вызвать коррозию.

В начале июня журналисты издания BGR объяснили, что обычный смартфон Samsung вряд ли может проработать больше семи лет, несмотря на обещания производителя. По их оценке, в среднем устройства могут прожить около 3-5 лет.

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