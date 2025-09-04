Экономика
15:18, 4 сентября 2025Экономика

Китаю спрогнозировали потерю статуса крупнейшей экономики мира

ОЭСР: Индия сменит КНР в качестве крупнейшей экономики мира к середине 2060-х
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lfeforstock / Freepik

В долгосрочной перспективе Китай может лишиться статуса крупнейшей экономики мира, который страна получила в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз аналитиков Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Примерно через 40 лет, ожидают эксперты, этот статус у КНР отберет Индия, темпы экономического роста которой будут заметно выше. К середине 2060-х именно Индия будет считаться главным игроком в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Что касается перспектив Китая, то страна окажется главным драйвером замедления экономического роста в Восточной Азии, полагают в ОЭСР. Вклад КНР в годовое увеличение глобального ВВП к началу 2050-х упадет с нынешних 0,9 процентного пункта (п.п.) (почти треть мирового прироста) до нуля. В целом вклад восточноазиатских государств в развитие мировой экономики к концу столетия сократится с более чем 1 до менее 0,2 п.п., резюмировали в организации.

В целом ежегодный рост мирового выпуска товаров и услуг в первой половине 2030-х снизится до 2,7 процента против нынешних 2,9, к началу 2040-х упадет до 2,1 процента, а во второй половине столетия сократится до 1,3 процента. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали замедление темпов роста численности населения трудоспособного возраста (от 15 до 74 лет) и снижение динамики производительности труда в странах с развивающейся экономикой, к которым относится в том числе Китай.

Ключевой угрозой для роста индийского ВВП в настоящее время являются повышенные пошлины США. В конце августа 2025 года тарифы на товары из азиатской страны подняли до 50 процентов от таможенной стоимости. В местной Торгово-промышленной палате ранее предупреждали, что резкое ужесточение торговой политики президента США Дональда Трампа может привести к сокращению экспорта Индии на 10-15 процентов и стать угрозой для миллионов рабочих мест. На этом фоне индийские промышленники призвали правительство искать альтернативные рынки сбыта. Глава местного Минторга Пиюш Гоял выражал надежду на заключение компромиссной торговой сделки с США к ноябрю 2025 года.

Однако перспективы соглашения выглядят туманными, утверждает газета The Washington Post. Как уточняется, глава Белого дома ранее отклонил вариант сделки за авторством госсекретаря Марка Рубио и торгпредставителя Джеймисона Грира, и поставил вопрос на паузу до тех пор, пока Индия в значительной степени не сократит закупки российской нефти. Власти же азиатской страны, судя по их риторике, не собираются отказываться от сырья из РФ, которое обеспечивает, по разным оценкам, около 40 процентов ее нефтяных потребностей.

