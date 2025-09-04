Названа главная причина отказа США от торговой сделки с Индией

WP: Трамп отказался от торговой сделки с Индией из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп отказался заключать с Индией торговое соглашение, подразумевающее односторонние уступки со стороны Нью-Дели, из-за продолжающихся закупок азиатской страной российского нефти. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Трамп продолжает настаивать, что закупками российских энергоресурсов Индия способствует затягиванию боевых действий на Украине и мешает скорому достижению мирной сделки. По этой причине он отказался от предложенного его командой варианта торговой сделки с азиатской страной, отмечают собеседники газеты.

Авторами инициативы выступили госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир. Новое торговое соглашение предполагало в том числе резкое снижение импортных пошлин Индии на американские товары. Однако Трамп отказался от этой идеи. Согласно его позиции, говорить о какой-либо сделке с азиатской страной можно будет, когда Нью-Дели резко сократит закупки российского сырья, резюмировали источники.

После отказа Индии снижать импорт нефти из РФ власти США резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны. С конца августа тариф подняли до 50 процентов от таможенной стоимости. В индийской Торгово-промышленной палате предупреждали, что столь значительное ужесточение торговой политики Вашингтона ударит по миллионам рабочих мест и приведет к снижению экспорта азиатского государства на 10-15 процентов. На этом фоне глава местного Минторга Пиюш Гоял выразил надежду на заключение компромиссной торговой сделки с США к ноябрю 2025 года.