В Индии назвали ориентировочные сроки заключения торговой сделки с США

Глава Минторга Индии Гоял заявил о намерении заключить сделку с США к ноябрю
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Emma Farge / Reuters

Власти Индии рассчитывают заключить компромиссную торговую сделку с США по поводу двусторонних таможенных тарифов примерно к ноябрю 2025 года. Об этом заявил глава Министерства торговли и промышленности (Минторг) азиатской страны Пиюш Гоял, его слова приводит ТАСС.

Пока что, отметил руководитель ведомства, в двусторонних переговорах геополитические вопросы перевешивают торговые. Несмотря на это, Гоял выразил надежду на скорый прогресс по вопросу двусторонних таможенных пошлин. «Я очень надеюсь, что все скоро вернется на свои места и мы заключим двустороннее торговое соглашение», — резюмировал министр.

Повышенные импортные пошлины США в отношении большинства категорий индийских товаров вступили в силу в конце августа. Поводом для ужесточения таможенной политики послужили продолжающиеся закупки азиатской страной российских энергоресурсов. В Белом доме неоднократно предупреждали власти Индии, что подобная политика приводит к затягиванию боевых действий на Украине.

В индийской Торгово-промышленной палате заявляли, что 50-процентные пошлины США могут сократить совокупные объемы экспорта азиатской страны на 10-15 процентов. Под угрозой могут оказаться миллионы рабочих мест. На этом фоне представители бизнес-сообщества призвали правительство Индии начать активные поиски альтернативных рынков сбыта. Премьер-министр страны Нарендра Моди в ответ заявил, что не поступит в ущерб интересам местных компаний, даже если придется заплатить высокую цену, и пообещал сделать все возможное ради их поддержки.

