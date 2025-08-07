Премьер Индии на фоне повышенных пошлин Трампа заявил о готовности заплатить высокую цену

Моди заявил, что в Индии ради фермеров и рыбаков готовы заплатить высокую цену

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что не поступит в ущерб интересам фермеров страны, даже если придется заплатить высокую цену. Как пишет Reuters, это его первые публичные высказывания после того, как президент США Дональд Трамп ввел на индийские товары повышенные пошлины, достигшие 50 процентов.

Торговые переговоры между указанными странами провалились после пяти раундов из-за разногласий по поводу открытия обширного сельскохозяйственного и молочного секторов Индии и ситуации с закупками российской нефти, напоминает агентство, отмечая, что напрямую Моди эту ситуацию в четверг не упоминал.

«Индия никогда не пойдет на компромисс в вопросах благополучия своих фермеров, молочного сектора и рыбаков. И если придется заплатить за это высокую цену, то я готов», — сказал он.

Ранее в индийском МИД заявили, что введение дополнительных пошлин, которое, как ожидается напрямую затронет больше половины поставок товаров страны на американский рынок, является несправедливой и неразумной заградительной мерой.

Фондовые рынки Индии 7 августа начали утренние торги с резкого падения: индекс Sensex Бомбейской фондовой биржи потерял 335,71 пункта, достигнув отметки 80 208,28, а Nifty снизился на 114,15 пункта, до 24 460,05.