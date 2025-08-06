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18:50, 6 августа 2025Экономика

Индия отреагировала на повышенные пошлины США

МИД Индии счел неразумными 25-процентные пошлины США из-за закупок нефти из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Photographer Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Введение дополнительных 25-процентных пошлин США в отношении индийской продукции является несправедливой и неразумной заградительной мерой. Об этом заявил официальные представитель Министерства иностранных дел (МИД) азиатской страны Рандхир Джайсвал. Его слова приводит ТАСС.

Подобного рода барьеры, отметил Джайсвал, являются необоснованными. Он, в частности, задался риторическим вопросом, почему власти США не вводят аналогичные меры в отношении западных стран, например, государств Евросоюза (ЕС), которые, как и Индия, продолжают импортировать российской сырье.

Политику выборочных санкций представитель индийского МИДа счел «прискорбной». «Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны», — резюмировал он, добавив, что власти Индии оставляют за собой право ввести ответные таможенные меры в отношении американской продукции, поступающей на рынок азиатской страны. «Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов», — заключил Джайсвал.

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Ранее в Белом доме пригрозили распространить повышенные пошлины против Индии на других ключевых покупателей российской нефти, которые игнорируют угрозы властей США и продолжают импорт «прямым или косвенным образом». Речь, судя по всему, идет главным образом о Китае, который наряду с Индией стал главным потребителем сырья из РФ после введения масштабных западных санкций против Москвы.

Пока остается неясным, как отреагирует глобальный сырьевой рынок на новый виток торговой войны со стороны Вашингтона. После ужесточения торговых мер против Индии котировки эталонной североморской марки сырья Brent продемонстрировали рост в пределах процента и достигли 68,25 доллара. Аналитики опасаются, что в случае распространения мер против Индии на других импортеров экспорт российской нефти может фактически прекратится. Компенсировать же столь большие выпавшие объемы предложения глобальному рынку будет крайне трудно. В этом случае мировые цены на нефть могут резко вырасти, что в целом противоречит стратегии Трампа, который видит предпосылки для скорого завершения боевых действий на Украине в обвале сырьевых котировок.

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