Последствия повышенных пошлин США для Индии оценили

Минторг Индии: Повышенные пошлины США затронут почти 55 процентов экспорта

Дополнительные 25-процентные пошлины США напрямую затронут больше половины поставок индийских товаров на американский рынок. Об этом заявил глава Федерации индийских экспортных организаций (учреждена Министерством торговли и промышленности) Субхаш Чандер Ралхан. Его слова приводит ТАСС.

Новые заградительные меры, введенные Администрацией президента США Дональда Трампа, коснутся почти 55 процентов индийского экспорта, уточнил президент отраслевого объединения. Подобного рода последствия негативным образом скажутся на торговле азиатской страны. «Этот шаг является серьезным ударом по индийскому экспорту», — резюмировал Ралхан.

Ранее в Министерстве иностранных дел (МИД) Индии назвали резкое повышение импортных пошлин США несправедливой и неразумной мерой. В ведомстве азиатской страны возмутились выборочным характером заградительных мер и сочли нелогичным тот факт, что Вашингтон не ввел аналогичные барьеры против продукции из западных стран, также продолжающих закупать российскую нефть. На этом фоне индийские власти пообещали не оставить без ответа подобные действия Белого дома.

Главным поводом для резкого повышения импортных пошлин США стало игнорирование Нью-Дели требований Трампа прекратить импорт российского сырья. Подобная стратегия Индии, полагают в Вашингтоне, помогает Москве финансировать боевые действия на Украине и мешает заключению мирной сделки. На этом фоне в Белом доме пригрозили распространить введенные против Индии меры на других ключевых покупателей нефти из РФ.

При таком раскладе под ударом может оказаться Китай. Если этот сценарий реализуется, глобальный энергетический рынок может столкнуться со значительным снижением предложения, а выпавшие объемы будет крайне трудно компенсировать. В результате цены на нефть могут стремительно пойти вверх, что будет противоречить стратегии Трампа, который видит предпосылки для скорого завершения боевых действий на Украине в обвале сырьевых котировок.