США пригрозили распространить меры против Индии на всех импортеров нефти России

Власти США пригрозили ключевым импортерам российской нефти повышенными пошлинами

Власти США оставляют за собой право распространить таможенные тарифы, введенные в отношении индийских товаров, на продукцию из всех стран, которые продолжают закупать сырье из РФ вопреки предостережениям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Администрация президента США может ввести повышенные пошлины против любых стран, которые игнорируют призыв американских властей прекратить импорт российского сырья ради завершения боевых действий на Украине. По задумке руководства Соединенных Штатов, подобные заградительные меры помогут сократить поступления в бюджет РФ от продажи энергоресурсов и заставят Москву подписать мирное соглашение, уточняется в заявлении.

В отношении Индии власти США ввели дополнительные импортные пошлины в размере 25 процентов от таможенной стоимости продукции, поступающей на американский рынок. Схожие меры в обозримом будущем могут быть введены в отношении других ключевых покупателей российского сырья, говорится в документе. Речь идет о тех государствах, которые продолжают импортировать нефть из РФ «прямым или косвенным образом».

Ранее Трамп утверждал, что у Кремля не останется иного выбора, кроме как пойти на уступки Вашингтону и заключить мирную сделку, если мировые цены на нефть опустятся еще на десять долларов за баррель. В то же время пока остается неясным, как отреагирует глобальный сырьевой рынок на новый виток торговой войны со стороны Вашингтона.

После ужесточения мер против Индии котировки эталонной североморской марки сырья Brent продемонстрировали рост в пределах процента и достигли 68,24 доллара. Аналитики опасаются, что дополнительные барьеры в отношении российского сырья могут значительно снизить его предложение на мировом рынке. Полностью заместить поставки нефти из РФ будет трудно не только Индии, но и другим ключевым покупателям, полагают в Kpler.