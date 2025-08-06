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14:06, 6 августа 2025Экономика

В Британии сообщили о дилемме Индии из-за российской нефти

FT: Индия столкнулась с нефтяной дилеммой из-за угроз Трампа по поводу нефти РФ
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Todd Korol / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Индии из-за продолжающихся закупок российской нефти поставили азиатскую страну перед трудным выбором. О непростой сырьевой дилемме Нью-Дели сообщает британская газета Financial Times (FT).

В результате усилившегося в последнее время давления Соединенных Штатов Индия оказалась в трудном положении. Властям азиатской страны нужно определиться: либо продолжать импорт российской нефти, либо поддаться уговорам Вашингтона и фактически прекратить закупки сырья из РФ.

С учетом сохраняющейся зависимости местных нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые производят из российского сырья нефтепродукты и затем перепродают их за рубеж по более высоким ценам, подобного рода дилемма может оказаться для Нью-Дели настоящей «головоломкой», отмечается в материале.

Индия является третьим по величине глобальным импортером нефти. С учетом этого вынужденная перестройка географии импорта сырья может стать для нее серьезной проблемой. «Нефтяная дилемма Нью-Дели носит не только геополитический, но и практический характер», — резюмируется в статье.

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Согласно данным аналитической компании Kpler, Индия закупает за рубежом 90 процентов нефти и с 2023 года является крупнейшим импортером российского сырья, поставляемого морским путем. С момента ввода масштабных западных санкций двусторонние связи РФ и азиатской страны в энергетической сфере значительно укрепились. Из порядка пяти миллионов баррелей в сутки, импортируемых Индией, 2 миллиона поступают непосредственно из России. На этом фоне эксперты сомневаются в возможности полного прекращения поставок сырья из РФ. «Полная замена российских баррелей — задачка не из легких», — заключил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.

В результате Индия может столкнуться с угрозой введения США 100-процентных импортных пошлин в отношении своих товаров. На этом продолжает настаивать Трамп. Крайним сроком глава Белого дома назвал среду, 6 августа. Если до конца дня Вашингтону и Нью-Дели не удастся достичь компромисса по этому вопросу, США обложат индийские товары заградительными пошлинами. Эта мера, по задумке Трампа, должна подтолкнуть Нью-Дели к разрыву энергетических связей с Москвой и, как следствие, — привести к снижению поступлений в российский бюджет от продаж энергоресурсов, в значительной степени ослабив возможности Кремля для финансирования боевых действий на Украине.

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