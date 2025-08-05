Трамп назвал сроки введения пошлин против Индии

Трамп пообещал в течение суток ввести пошлины против Индии за покупку нефти у РФ

Президент США Дональд Трамп предсказал существенное повышение пошлин против Индии за приобретение российской нефти. Главу Белого дома цитирует РИА Новости.

Как отметил Трамп, «мы остановились на 25 процентах», но он полагает, что в течение ближайших 24 часов тарифы будут очень серьезно увеличены.

До этого президент Соединенных Штатов заявил, что если цены на нефть упадут еще на 10 долларов за баррель, то это может заставить Москву отказаться от продолжения боевых действий на Украине.

Между тем, по словам бывшего американского посла в Индии Эрика Гарсети, в 2024 году США не возражали против того, чтобы Индия покупала российскую нефть. Логика этой политики заключалась в том, чтобы не допустить скачка цен на этот энергоноситель.

Этому предшествовало заявление Трампа о том, что пошлины в отношении Индии будут введены не только за приобретение российской нефти, но и за ее перепродажу.