19:05, 7 августа 2025Экономика

Индийский бизнес отреагировал на 50-процентные пошлины Трампа

Торгово-промышленная палата Индии призвала местные власти ответить на тарифы США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Представители Торгово-промышленной палаты (CTI) призвали власти азиатской страны не оставить без ответа повышение импортных пошлин США до 50 процентов и принять меры для снижения зависимости от американского рынка сбыта. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на письмо главы CTI Бриджеша Гояла индийскому правительству.

Руководитель бизнес-объединения выразил возмущение резким ужесточением торговых мер США в отношении индийской продукции. Он предупредил, что повышенные пошлины, введенные главой Белого дома Дональдом Трампом, могут привести к сокращению индийского экспорта на 10-15 процентов.

Под угрозой, в частности, может оказаться ряд отраслей, включая производителей электроники, фармацевтики, оборудования и других ключевых товаров. Освободившуюся нишу, в свою очередь, скорее всего, захватят основные конкуренты азиатской страны, например, китайские экспортеры. Помимо этого, подчеркнул Гоял, сотни тысяч индийских работников могут лишиться основного места труда. «На карту поставлены миллионы рабочих мест», — посетовал глава бизнес-ассоциации.

Во избежание негативных последствий, добавил он, власти Индии должны предпринять ответные шаги. Речь идет о необходимости диверсификации экспортных потоков с американского на альтернативные рынки сбыта. «Индийские торговцы оказались в затруднительном положении. Мы должны искать других импортеров по всему миру», — заключил Гоял.

Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлинах на индийские товары в среду, 6 августа. Повышенные ставки (50 процентов) начнут действовать с 27 августа.

Главным поводом для резкого ужесточения торговой политики США в отношении азиатской страны стали продолжающиеся закупки российской нефти. В результате суммарный тариф Вашингтона на индийский экспорт достиг 50 процентов от таможенной стоимости. По данным Министерства торговли и промышленности азиатской страны, ужесточение мер затронет почти 55 процентов поставок на американский рынок. Несмотря на это, премьер Индии Нарендра Моди заявил о готовности заплатить высокую цену и защитить местных производителей.

