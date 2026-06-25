В Кремле прокомментировали слухи о разрешении Трампа бить по России

Песков: Украинским СМИ верить нельзя

Украинским СМИ нельзя верить. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что президент США Дональд Трамп разрешил Киеву наносить удары вглубь РФ, передает ТАСС.

«Украинским СМИ верить нельзя», — сказал он.

Перед этим украинское издание Kyiv Independent со ссылкой на свои источники сообщило, якобы Киев получил от американского лидера сигнал действовать смелее в отношении ударов по России. По словам собеседников издания, американские официальные лица не подтвердили этого факта, однако признали, что президент США считает силу ключевым фактором.

Ранее Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.