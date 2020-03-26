В коронавирусе увидели пользу для цифровизации

Меры, принятые в России для предотвращения распространения коронавируса, позволили раскрыть потенциал цифровизации вузов. Такую пользу в сложившейся ситуации увидел ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

По словам Садовничего, переход на дистанционное обучение научил российские вузы лучше использовать цифровой формат в своей работе. «Может быть, те академики, профессора, которые ранее не так пользовались различными цифровыми возможностями, вот сейчас впервые увидели, насколько это сильное и важное дополнение к тому, что делалось раньше», — отметил ректор МГУ, добавив, что все эти люди смогли перестроиться «буквально за два-три дня».

Он добавил, что условия, в которых вынуждены работать вузы из-за коронавируса, уже помогли университетам увидеть преимущества цифровизации в целом и модели цифрового университета в частности.

Создание модели цифрового университета предусмотрено в том числе нацпроектом «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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