Разработчик ядерного чемоданчика займется дата-центрами

Научно-производственное объединение (НПО) «Импульс», которое в 1980-х годах стало разработчиком системы связи для так называемого ядерного чемоданчика, займется созданием энергоэффективных центров обработки данных (ЦОД). Об этом ТАСС сообщил начальник управления по развитию гражданской продукции НПО Алексей Новиков.

«Мы конструируем новые инновационные решения по вычислительной технике. В основу этого решения ложатся произведенные отечественные вычислительные платформы», — рассказал он.

По словам Новикова, тепло от работы вычислительных мощностей ЦОД, создаваемых «Импульсом», будет отводиться на теплообменники, и в дальнейшем его смогут использовать, например, для обогрева помещений. Первые образцы дата-центров будут представлены уже в 2020 году.

Создание центров обработки данных в России предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», который должен быть реализован до 2024 года. Предполагается, что всего в стране появятся восемь опорных дата-центров, в которых будут использоваться отечественные технологии. При этом доля России в мировом объеме оказания услуг по хранению и обработке данных к 2024 году должна увеличиться с 0,9 до 5 процентов.

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