В России подготовили стратегию развития IT-отрасли на 16 лет вперед

Высшая школа экономики (ВШЭ) подготовила проект стратегии развития IT-отрасли в России на 16 лет вперед, до 2036 года. Об этом сообщили «Коммерсанту» участники совещания у заместителя министра связи Максима Паршина.

По словам собеседников издания, участники встречи, которыми стали представители отрасли, высказали к документу целый ряд претензий. В частности, они отметили, что проект необходимо каким-то образом увязать с действующими нормативно-правовыми актами, в том числе нацпроектом «Цифровая экономика», а также разработать план мероприятий и предусмотренных на них средств, оценив различные сценарии развития отрасли.

Кроме того, участники совещания посчитали, что предложенная ВШЭ доля IT-отрасли в ВВП — 4 процента к 2036 — является заниженной, учитывая, что в 2019 году этот показатель уже составил 0,9 процента. Заниженным экспертам показалось и заложенное в стратегии количество российских IT-компаний с капитализацией от 1 миллиарда долларов.

Критику со стороны представителей отрасли также вызвал тот факт, что в проекте всего один подпункт уделен импортозамещению, несмотря на то, что Президент России Владимир Путин называл его одним из главных приоритетов.

Предыдущая стратегия развития IT-отрасли в России была утверждена в 2013 году и рассчитана на 2014-2020 годы. При этом в конце 2018-го занимавший на тот момент пост вице-премьера Максим Акимов поручил актуализировать стратегию. После этого Минкомсвязь подготовила новый проект стратегии развития отрасли до 2025 года с перспективой продления до 2030, однако его так и не утвердили.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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