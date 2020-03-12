Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства

В ближайшее время в России будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации, реализацией которой займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Я могу сказать, что это цифровой спецназ правительства, можно его так даже назвать», — отметил Мишустин, добавив, что эти специалисты должны будут внедрять новые методы и формы работы и на деле «доказывать преимущества цифровых технологий своим руководителям, коллегам, а главное — гражданам».

По словам премьера, разрабатываемая программа будет рассчитана на три года. Специалисты, который будут отвечать за цифровизацию, так называемые цифровые комиссары, пройдут обучение на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС). Они будут подчиняться одновременно и руководителю своего госоргана, и главе Минсвязи Максуту Шадаеву. Курировать работу в данном направлении поручено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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