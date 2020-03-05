В российском регионе проведут массовую цифровизацию медуслуг

Власти Самарской области планируют до конца 2020 года провести массовую цифровизацию медицинских услуг. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

В настоящее время жителям региона доступна запись к врачам поликлиник через портал госуслуг. Однако уже в течение этого года им также предоставят возможность получать через портал направление на диспансеризацию и льготные рецепты. Кроме того, граждане получат доступ к их электронным медкартам.

«Это будет также очень полезно и для врачей скорой помощи, и для врачей поликлиник — они смогут заранее посмотреть историю болезни пациента. Будет исключен вариант потери медицинской карты», — пояснил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Он также подчеркнул, что результат внедрения электронных сервисов в здравоохранении будет «очень заметным», и понадеялся, что жители региона это оценят.

Данная инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!