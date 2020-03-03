Всем госучреждениям российского региона пообещали высокоскоростной интернет

Все госучреждения Красноярского края, включая школы и больницы в районах крайнего Севера, планируется подключить к широкополосному доступу в интернет до конца 2021 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом во вторник, 3 марта, сообщил ТАСС министр цифрового развития региона Николай Распопин.

«К концу 2021 года все государственные учреждения будут подключены к высокоскоростным каналам связи. Это школы, больницы, акушерские пункты, сельсоветы, это все государственные учреждения... Абсолютно все и на крайнем Севере, и в больших городах», — пояснил министр.

По его словам, в 2019 году доступ к широкополосному интернету получили около 500 объектов, еще более 700 объектов получат его в 2020-м.

В настоящее время из-за сложных географических и климатических условий в населенных пунктах, располагающихся в арктических районах Красноярского края, нет не только широкополосного интернета, но и мобильной связи.

Нацпроект «Цифровая экономика» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 1,8 триллиона рублей. В частности, он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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