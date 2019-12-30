Все школы российского региона получат высокоскоростной интернет

Власти Псковской области в 2020 году в рамках национального проекта «Цифровая экономика» намерены подключить к высокоскоростному интернету все школы региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«На сегодняшний день в сельских школах у нас скорость передачи данных не больше 3–5 мегабит, в поселковых — в лучшем случае около 10 мегабит. Благодаря нацпроекту сельская школа получает доступ в интернет на скорости в 50 мегабит, а городские школы — 100 мегабит», — уточнил руководитель управления цифрового развития и связи региона Денис Матвеев. По его словам, скорость доступа в сеть в сельских школах вырастет минимум в 10 раз.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!