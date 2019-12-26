Определены затраты на интернет вещей в России: предполагается, что они могут составить несколько десятков миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России Национальные проекты».

Уточняется, что до 2024 года планируется потратить более 76,5 миллиарда рублей, из которых 19,2 миллиарда уже заложены в бюджет, 18,2 миллиарда рублей бюджетных средств потребуется выделить дополнительно.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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