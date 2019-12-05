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«Роснано» получит 20 миллиардов рублей на развитие цифровой экономики

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс

В России создадут Фонд проектов цифровой экономики под управлением корпорации «Роснано». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо главы «Роснано» Анатолия Чубайса к главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

Отмечается, что на создание фонда будет выделено 20 миллиардов рублей. Такое решение было принято на совещании у вице-премьера Максима Акимова.

Фондом будут предоставляться средства на цели коммерциализации и масштабирования проектов по развитию сквозных технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». К подобным технологиям относятся, в частности, блокчейн, виртуальная и дополненная реальности, а также искусственный интеллект.

Кроме того, Чубайс запросил дополнительные 1,5 миллиарда рублей на финансирование проектов малого и среднего предпринимательства.

По данным издания, фонд планирует инвестировать в каждое мероприятие от 100 миллионов до трех миллиардов рублей. Ожидается, что объем фонда достигнет 60 миллиардов рублей, 40 из которых составят внебюджетные средства.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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