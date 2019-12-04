Для российских инвесторов сформируют навигатор по господдержке

Минфин сформирует инвестиционный навигатор по мерам государственной поддержки и льготам, доступным инвесторам в России. Об этом сообщил замминистра финансов Андрей Иванов. Его слова приводятся на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, это делается для того, чтобы «предоставление государственной поддержки, участие в конкурсах и в других формах было максимально понятным, прозрачным, оперативным». Предполагается, что навигатор будет создан по аналогии с Бизнес-навигатором МСП, который запустила Корпорация МСП. Сроки запуска пока не озвучивали.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планирует увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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