Новосибирские власти обеспечат сотовой связью 85 населенных пунктов

Власти Новосибирской области планируют к 2022 году обеспечить сотовой связью 85 населенных пунктов региона, в которых проживают 26 тысяч жителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра цифрового развития и связи региона Анатолия Дюбанова.

Работы проведут в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Они будут осуществлены через механизм государственно-частного партнерства.

Благодаря проекту за два года в регионе число жителей, которые не имеют доступа к интернету и сотовой связи, снизится в два раза.

В 2019 году местные власти завершают реализацию федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». В его рамках 279 населенных пунктов, в которых проживают 250-500 жителей, будут обеспечены скоростным интернетом. После этого в течение двух лет высокоскоростным интернетом обеспечат 137 поселений с населением более 500 жителей, не вошедшие в нацпроект.

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