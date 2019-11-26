России предрекли лидерство в циркулярной экономике

Россия может стать лидером в циркулярной экономике благодаря своим разработкам в области искусственного интеллекта. При этом страна сохранит свой статус поставщика энергоресурсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление президента итальянской банковской группы «Интеза» Санпаоло Джана Марию Грос-Пьетро.

По его словам, Россия значится среди лидеров по целому ряду технологий, которые в будущем будут играть решающую роль при переходе к циркулярной экономике. «Это, к примеру, аэрокосмические технологии и искусственный интеллект. У России сильнейшая математическая школа, являющаяся основой для развития искусственного интеллекта», — сказал он.

Грос-Пьетро объяснил, что в такой экономике промышленные товары перестают превращаться в отходы после использования, а материалы применяются повторно. Это позволяет обеспечить ресурсами постоянно увеличивающееся мировое население. Однако для перехода к циркулярной экономике потребуется перестройка промышленных процессов с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, необходимо будет сократить энергоемкость производства.

Он отметил важность сотрудничества разных стран в инновациях. «Сотрудничество в инновациях, через инновации — основной вопрос развития человечества, и сотрудничество с такой страной, как Россия, которая обладает такими технологиями, очень важно», — заключил Грос-Пьетро.

Россия в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

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