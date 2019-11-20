В России посчитают индекс цифрового развития 177 городов

Минстрой приступил к расчету индекса «IQ городов» для 177 населенных пунктов России из 83 регионов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Его рассчитают на основе совокупности показателей по десяти направлениям цифровой трансформации городского хозяйства. Среди этих показателей, например, городское управление, интеллектуальные системы общественной безопасности, умный городской транспорт и интеллектуальные системы социальных услуг.

В Минстрое сообщили, что после апробации индекс «IQ городов» могут включить в индекс качества городской среды.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование программного обеспечения преимущественно российской разработки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!