В России задумались о проекте беспилотного трактора

НТИ «Автонет» рассматривает проект создания беспилотного трактора для уборки улиц в России, использование подобной технологии позволит снизить затраты на уборку минимум на 20 процентов. О этом сообщил пресс-секретарь НП «Глонасс» Ярослав Федосеев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что трактор будет готов к 2022 году. Разработчики проекта и необходимые для его реализации средства пока не называются.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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