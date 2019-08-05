Стал известен разработчик Национального индекса развития цифровой экономики

Победителем госконтракта Минкомсвязи на разработчику Национального индекса развития цифровой экономики и его показателей стал Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные госзакупок.

Рейтинги субъектов по уровню развития информационного общества составлялись ежегодно. Однако с появлением нацпроекта «Цифровая экономика» был задан новый вектор развития цифровизации. В связи с этим возникла необходимость создать новую систему показателей, которые смогли бы отразить переход от построения информационного общества к этапу формирования цифровой экономики.

Согласно данным госзакупок, разработка индекса подразумевает, помимо основного документа, создание методологии расчета показателей индекса и системы индикаторов цифрового развития регионов. Отмечается, что победителю конкурса предстоит создать систему показателей, которая будет учитывать статистическую информацию о результатах развития цифровой экономики в регионах по множеству направлений.

Первоначальная цена контракта составляла 14,9 миллиона рублей, но в результате конкурса сумма была снижена до 9,9 миллиона рублей.

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