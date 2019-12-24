В российские села проведут Интернет

Интернетом необходимо обеспечить даже малые села, чтобы жители имели доступ ко всем онлайн-услугам. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Это очень правильно, конечно, человек, где бы он не проживал, даже в маленьком населенном пункте, должен чувствовать себя современным человеком, иметь возможность, особенно это, кстати говоря, для малых населенных пунктов важнее даже, чем для крупных городов. Человек тогда подключается и к системам образования, и к чему угодно — медицине, общению, совсем другой уровень», — сказал президент.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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