Сотни объектов в Калмыкии подключат к интернету

«Ростелеком» к 2022 году собирается подключить к интернету более 360 социально значимых объектов в Калмыкии. Работы будут проведены в рамках нацпроекта по развитию цифровой экономики в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

К настоящему времени в регионе уже реализованы несколько программ по устранению цифрового неравенства, к интернету подключены медучреждения, оцифрован весь спектр госуслуг.

В компании заявили, что и в дальнейшем готовы предложить республике различные проекты по повышению качества жизни населения с помощью цифровых решений.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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