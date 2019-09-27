Назван главный сдерживающий развитие big data в России фактор

Развитие рынка big data (большие данные) ограничено нехваткой кадров в этой сфере и мощностей для их обработки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на консультанта по системам хранения и анализа больших данных Dell Technologies Михаила Владимирова.

По его словам, объем больших данных в мире в 2019 году достигает 30 экзобайт (один экзобайт равен миллиону терабайт). Владимиров сообщил, что показатель в дальнейшем вырастет в разы.

В июле стало известно, что в России создадут этический кодекс операторов больших данных. Он будет представлен экспертами Ассоциации больших данных осенью 2019 года. Кодекс будет инструментом саморегулирования, который позволит создать в России честный и открытый рынок оборота big data.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в России до конца 2024 года планируется увеличить внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в три раза по сравнению с 2017 годом, создать в стране устойчивую и безопасную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевести госорганы и организации на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки.

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