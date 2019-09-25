Жители десятков поселков Тюменской области получили бесплатный Wi-Fi

Жители 31 поселка в Тюменской области с начала года получили доступ к бесплатному Wi-Fi в рамках нацпроекта по созданию цифровой экономики в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганской областях.

В компании сообщили, что федеральная программа устранения цифрового неравенства в Тюменской области выполнена на 80 процентов. В каждом из 31 населенного пункта установлена точка доступа к Wi-Fi.

Оборудование компании обеспечивает зону покрытия сигналом в радиусе до ста метров от точки раздачи на открытой местности, скорость передачи данных составляет не менее 10 мегабит в секунду.

В «Ростелекоме» отметили, что обычно точки доступа Wi-Fi находятся поблизости от социально значимых объектов, в частности, школ, библиотек и больниц.

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