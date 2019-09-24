5G предложили использовать для обороны и госбезопасности

Технологии сетей пятого поколения (5G) могут использоваться для для создания вооружения и ведения боевых действий. Развитие 5G соответствует целям нацпроекта по развитию цифровой экономики в России. Об этом заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Это сети не для людей, а для бизнеса и государства. Очевидно, что те возможности, которые они предоставляют, создают новую платформу для развития человечества, для появления новых продуктов, в первую очередь, в сфере материального производства», — сообщил он.

Он добавил, что 5G может использоваться в оборонной промышленности. В этой области главным технологическими преимуществами сетей пятого поколения являются межмашинный обмен информацией, высокие скорости передачи массива данных и малые задержки ответа сети.

По словам Осеевского, все решения сконцентрированы в диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который считается самым востребованным для развития сетей пятого поколения. Однако в России диапазон занят силовиками, и пока вопрос по освобождению частот для развития 5G не решен.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!