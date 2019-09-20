МТС продолжит экспансию в сферу развлечений и получит свою «Арену»

Вместе с застройщиком площадки группой САФМАР и ее дочерней компанией А.Н.Д. мобильный оператор МТС запустит мультифункциональный зрелищный центр МТС Live Arena рядом со Сколково на 11,5 тысяч зрителей уже в будущем году. Партнеры обещают привлечь на площадку «мировых звезд первой величины», сообщает пресс-служба мобильного оператора.

«Объединение экспертизы одной из крупнейших российских девелоперских компаний "Корпорация А.Н.Д" и компетенций МТС в цифровых технологиях и продвижении новых продуктов позволит предложить новый качественный уровень развлечений и доставку эксклюзивного контента как с точки зрения мировых звезд и их живых выступлений, так и с точки зрения онлайн доставки контента с концертной площадки на смартфоны и другие пользовательские устройства», — считают в МТС.

МТС оснастит концертно-зрелищный комплекс современными цифровыми технологиями: построит на площадке высокоскоростную сеть мобильной передачи данных, включая стандарт 5G, снабдит арену проекционными экранами с ультравысоким разрешением, обеспечит зрителям удобную покупку электронных билетов, интегрирует интеллектуальные системы идентификации и контроля доступа, систему безопасности, установит оборудование для VR-трансляций, уникальную цифровую систему навигации внутри сооружения и умную парковку.

Стратегия по привлечению звезд и организации мероприятий для МТС Live Arena будет разрабатываться при кураторстве одного из мировых лидеров в организации работы концертных площадок и развлечений Anschutz Entertainment Group (AEG), которая управляет более чем 300 аренами, стадионами, концертными залами по всему миру.

В МТС Live Arena будет проводиться не менее 130 мероприятий в год, которые смогут посетить более 700 тысяч человек.

Соглашение между МТС и Корпорацией А.Н.Д. о партнерстве заключено на 10 лет с возможностью продления.

В МТС отмечают, что компания продолжает последовательно развивать проекты в сфере развлечений и создавать комплексную интегрированную инфраструктуру. В прошлом году компания приобрела билетных операторов TicketLand и Ponominalu и киберспортивную команду Gambit, недавно объявила о запуске стриминговой платформы WASD.TV, покупке собственной киностудии и создании специального подразделения МТС Медиа. Компания развивает собственный агрегатор развлечений и сервисы vr-трансляций.