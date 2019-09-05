МТС и Дальневосточный университет создадут цифровую копию Владивостока

Студенты и научные сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с МТС создадут геоинформационную модель Владивостока. Для создания элементов «цифрового» двойника Владивостока МТС будет использовать собственные технологии Big Data. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказали в пресс-службе МТС.

На базе системы МТС можно будет моделировать и анализировать различные сценарии городских процессов: отслеживать миграцию населения, прогнозировать достаточность транспортных развязок, объектов городской инфраструктуры, оценивать туристический потенциал территории и обеспечивать общественную безопасность региона.

Это будет первый проект в рамках подписанного на ВЭФ соглашения о развитии о развитии Дальневосточного ИТ-кластера на острове Русский между МТС, ДВФУ и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«МТС традиционный лидер телекоммуникационного рынка Приморья. Развитая инфраструктура компании служит основой для внедрения цифровых решений и концепции Smart City в регионе. Благодаря заключенному сегодня соглашению Владивосток, наряду с самыми инновационными городами мира, получит собственную цифровую копию. Геоаналитика может существенно изменить подход к организации многих процессов государственного управления, что, в свою очередь, повысит эффективность принимаемых решений по развитию территорий и позволит сделать городскую среду более комфортной для жизни», — прокомментировал новость президент МТС Алексей Корня.

