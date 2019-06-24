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МТС сменила логотип

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Телекоммуникационный оператор МТС впервые за 13 лет изменил логотип. Об этом сообщается на сайте компании.

Изменения логотипа косметические: цвет яйца вместо белого стал красным, также исчезла подложка в виде красного квадрата.

Помимо этого, у компании сменился слоган. Вместо девиза «Ты знаешь, что можешь» будет использоваться фраза «Быть лучше каждый день».

В МТС заявили, что обновленные логотип и слоган «отражают стратегию компании по трансформации и развитию новых цифровых продуктов». В разработке нового визуального стиля поучаствовали агентства ASVK Consulting Ltd из Великобритании и российское BBDO BRANDING.

МТС провел радикальный ребрендинг в 2006 году. Тогда компания отказалась от надписи МТС GSM на желтом фоне в пользу белого яйца.

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