МТС и «М.Видео» стали партнерами

МТС и «М.Видео» объявили о старте партнерства в сфере розничных продаж и открытии нового для российского рынка формата магазинов цифровых гаджетов под брендом МТС и «М.Видео». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе оператора.

Первым пилотным проектом в рамках партнерства стал кобрендовый магазин цифровой электроники и связи МТС + «М.Видео», расположенный в Москве на улице Рождественке. До конца года компании планируют открыть еще несколько магазинов. По словам представителей компаний, за счет возможностей двух лидеров на своих рынках, покупатели получат готовые решения на основе широкого ассортимента гаджетов и современных сервисов экосистемы МТС.

В магазине представлен ключевой ассортимент магазинов m_mobile — смартфоны, ноутбуки, смарт-гаджеты, аксессуары — всего более 3 000 наименований цифровой техники, доступной для тестирования. Магазин является полноценным звеном омниканальной модели «М.Видео» — здесь можно будет сделать заказ или забрать самовывозом любой товар из ассортимента сети.

Новинки самых популярных брендов будут представлены в открытом доступе для посетителей салона, чтобы каждый имел возможность ознакомиться с устройством и протестировать его основные функции. В магазине есть возможность получить полный спектр сервисов экосистемы МТС — от оформления подписок на смартфоны, подключения к тарифам и покупки спутникового телевидения, до оформления карт МТС Банка, тестирования и покупки развлекательных продуктов.

