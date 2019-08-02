Абонентская база спутникового ТВ МТС выросла вопреки стагнации рынка

Спутниковое ТВ МТС за год увеличило свою абонентскую базу в полтора раза. К концу первого полугодия число постоянных подписчиков оператора превысило 750 тысяч, говорится в сообщении компании.

Во втором квартале 2019 года оператор стал лидером рынка по приросту абонентской базы и продолжает демонстрировать положительную динамику на фоне общей стагнации рынка платного ТВ. В компании успех объясняют конкурентными тарифами и качественным канальным наполнением.

Кроме того, спутниковое ТВ может предложить подписчикам конвергентные сервисы на базе возможностей материнской компании, которые объединяют ТВ и высокоскоростной доступ в интернет. Конвергентный продукт компании МТС и спутникового ТВ МТС позволяет подключить одновременно спутниковое телевидение и мобильный интернет-роутер, а подписчик получает суммарную скидку на услуги ТВ и интернет-доступа свыше 30 процентов.

Этот сервис был запущен в пилотных регионах с января 2019 года. В мае услуга стала доступна во всех регионах присутствия спутникового ТВ МТС. Сейчас на его долю приходится более четверти суммарных подключений спутникового ТВ.

В компании отмечают, что спрос на спутниковое ТВ растет как на традиционных для этого сервиса территориях – в удаленных и сельских поселениях, где ему нет альтернативы, так и вокруг крупных городских агломераций, где спутниковое ТВ подключают как второй или третий экраны для дачи, загородного дома и даже в городских квартирах, в том числе там, где есть альтернатива в виде кабельного ТВ.

Наиболее высокими темпами абонентская база растет в Московском регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, в Республике Татарстан и Ставропольском крае. Основным преимуществом спутникового вещания абоненты называют картинку высокой четкости и повсеместную доступность.

Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки). Суммарный канальный план включает 222 канала. Приобрести комплект спутникового ТВ можно как в розничной сети МТС, насчитывающей более 5 800 салонов связи во всех регионах, так и у агентов-распространителей, а также на сайте МТС