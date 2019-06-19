МТС увеличила количество точек продаж

Оператор сотовой связи МТС и объединенная компания «Связной | Евросеть» подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого ретейлер будет продавать контракты МТС. Об этом говорится в сообщении оператора связи.

Отмечается, что приобрести контракт МТС можно будет более чем в 5000 салонах «Связного» и «Евросети» по всей России. Покупателям будет доступен весь ассортимент тарифов оператора, в том числе, предложения с безлимитным интернетом. Кроме того, абоненты смогут пополнить баланс SIM-карты МТС на кассе или через терминал любого из магазинов розничной сети.

Сегодня абонентами сотовых сетей становятся не только физические лица, но и большое число «умных устройств». Многие из таких устройств оснащены слотом под SIM-карту для автономного подключения к интернету. По данным аналитиков, первом квартале 2019 года продажи таких девайсов выросли на 30 процентов и продолжают активно увеличиваться с каждым месяцем. Эксперты ожидают, что через несколько лет количество SIM-карт для «умных устройств» превысит количество контрактов для смартфонов.