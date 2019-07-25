МТС вернет деньги за смартфон с проблемными приложениями

Покупателям смартфонов HONOR впервые в России будет предоставлена гарантия, предполагающая возврат полной стоимости смартфона, даже если он технически полностью исправен. Гарантия предоставляется оператором мобильной связи МТС на программное обеспечение телефона.

Его стоимость возвращается покупателю в том случае если приложения на приобретенном им смартфоне работают некорректно.

Получить годовую (с момента покупки) гарантию на программное обеспечение смогут все, кто приобретет в МТС смартфон HONOR в период с 16 июля 2019 года по 14 июля 2020.

Если после покупки смартфона в работе популярных приложений возникнут проблемы, можно обратиться в любой салон МТС для оформления возврата. Стоимость в соответствии с чеком о покупке будет возвращена после того, как сервисный центр подтвердит неисправность.

