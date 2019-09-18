МТС протестировала умный транспорт на сети 5G

МТС совместно с Департаментом информационных технологий Москвы показали технологии, которые повысят уровень безопасности на дороге. Все решения, продемонстрированные в пилотной зоне ВДНХ, основаны на взаимодействии участников дорожного движения и городской инфраструктуры по сети 5G. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе МТС.

«Главные преимущества сетей пятого поколения — высокая скорость и минимальная задержка сигнала. Именно поэтому возможности 5G незаменимы в тех отраслях, где важно мгновенное и полное получение информации», — отметил руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Показанные технологии позволят снизить аварийность при обгоне, на слепых перекрестках и пешеходных переходах. По подсчетам МТС, если 80 процентов автомобилей будут обладать подобными системами, количество дорожно-транспортных происшествий только с пешеходами и велосипедистами может сократиться почти в два раза.

«Мы рассматриваем 5G как основу для создания комплекса решений Smart City, которые свяжут различные элементы инфраструктуры города в единую удобную и эффективную сеть, — отметил вице-президент по региональному развитию МТС Игорь Егоров. — Среди ближайших планов МТС — разработка беспилотной спецтехники для коммунальных служб и различных AR-решений, в том числе для индустрии туризма».

