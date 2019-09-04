Tele2 первым предложил протестировать 5G

Оператор мобильной связи Tele2 продемонстрировал пользовательские и бизнес-сценарии применения 5G в своей пилотной зоне в центре Москвы. Владельцы смартфонов 5G с поддержкой 28 гигагерц могут самостоятельно протестировать устройства в пилотной зоне оператора, развернутой с Ericsson 8 августа на Тверской улице от Кремля до Садового кольца. Желающие поучаствовать в эксперименте могут обратиться во флагманский салон оператора на Тверской улице в Москве. По замыслу компании, он должен превратиться в демоцентр, или 5G Hub, на время эксплуатации пилотной сети пятого поколения. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Tele2.

Tele2 и Ericsson открыли на площадке 5G экспозицию с демонстрацией промышленных сценариев. Направляя планшет на физические объекты — модель дрона, насоса, грузовика и даже кроссовка, посетители 5G Hub Tele2 видят воплощение бизнес-кейсов в дополненной реальности. После массового запуска 5G информация с сенсоров-датчиков, установленных на объектах, будет передаваться на платформу интернета вещей, а затем конечному потребителю — на планшет или в центр мониторинга города. Это позволит оптимизировать городскую инфраструктуру, производство, транспортную отрасль и сельское хозяйство.

«Надеемся, что уже скоро инфраструктурные препятствия для массового запуска 5G будут преодолены, а преимущества технологии — реализованы в промышленных и бытовых сценариях», — прокомментировал перспективы появления технологии генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. Он также отметил, что на площадке 5G компания предложила пользователям варианты работы технологии на широкой линейке устройств.

Доступный для тестирования инженерный смартфон на базе Qualcomm Snapdragon показывает скорость 2,1 гигабита в секунду и минимальное время задержки 9 миллисекунд.

Владельцы обычных смартфонов могут присоединиться к сети 5G через портативные Wi-Fi-роутеры WNC. Протестировать технологию можно на всех современных моделях смартфонов. Впоследствии Tele2 планирует сделать роутер WNC доступным для покупателей.

Первая пилотная сеть 5G заработала на Тверской улице на сети Tele2 с использованием оборудования Ericsson 8 августа. Сеть была запущена через два месяца после того, ГКРЧ выделила частоты для открытия тестовой зоны. Tele2 может проводить испытания в диапазоне 28 ГГц до конца июля 2021 года. На время действия пилотной сети в Tele2 обещают обновлять сценарии тестирования и демонстрации технологии 5G.