Пилотную зону 5G запустили в центре Москвы

Российский оператор Tele2 вместе со шведской компанией Ericsson запустили пилотную зону 5G на Тверской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Tele2.

Зона построена на коммерческой сети Tele2 с использованием оборудования Ericsson. «Сегодняшнее событие означает, что эра 5G в России уже наступила — от тестов и лабораторных испытаний мы переходим к эксплуатации технологии на коммерческой сети», — заявил гендиректор Tele2 Сергей Эмдин.

Tele2 и Ericsson достигли соглашения о развитии технологии 5G в России в ходе Всемирного мобильного конгресса 2019 года. Появление в городах-миллионниках пилотных зон 5G предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика».

В общей сложности пока в Москве запланировано появление восьми тестовых зон 5G: спорткомплекс «Лужники», деловой центр «Москва-сити», инновационный центр «Сколково», ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк «Зарядье». Полного покрытия Москвы сетью 5G планируют достичь в 2023 году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!