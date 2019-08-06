В России оценили перспективу рынка облачных услуг

Объем российского рынка частных и публичных облачных сервисов в 2018 году составил 804 миллиона долларов, прибавив за год 24,8 процента. К концу 2019 года он может прибавить еще 23,6 процента и достигнуть 994 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Microsoft и исследование компании International Data Corporation.

В 2018 году доля публичных облачных продуктов от общего рынка составила 85 процентов. Лидером сферы оказалась компания Microsoft. Самыми популярными отраслями по потреблению облачных продуктов стали ретейл и оптовая торговля. Помимо этого они оказались популярны в финансовом секторе и производстве. Основной причиной роста потребления стала возможность внедрения на их базе инноваций и технологий. К ним, в частности, относятся аналитика больших данных, искусственный интеллект и интернет вещей.

Самая большая доля в сегменте публичных облаков заняла категория SaaS (предоставление доступа сразу к приложению в «облаке»), IaaS (услуга по предоставлению вычислительной инфраструктуры для запуска приложений) и PaaS (предоставление платформы для разработки и развертывания приложений в «облаке»). Аналитики предсказывают, что в ближайшие годы заметно увеличится доля модели PaaS. Она помогает компаниям обеспечить гибкость и непрерывность бизнес-процессов.

Нацпроект «Цифровая экономика» рассчитан до 2024 года, на него выделено более 1,5 триллиона рублей. В нацпроект входят шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.

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