Стали известны перспективы 5G в России

Технология пятого поколения связи (5G) не станет в России и в Европе массовой в ближайшие 10 лет. К такому выводу пришли аналитики Deloitte в своем прогнозе развития европейского сотового рынка, пишет газета «Известия».

По мнению аналитиков, к 2025 году главным инструментом мобильного интернет-доступа в Европе останется 4G. Строительство сетей пятого поколения будет очень затратным, если вести его в масштабах нынешнего 4G, считает партнер Deloitte Антон Шульга.

В частности, он отметил, что базовые станции нужно будет располагать кучнее, плюс им нужно обеспечить оптоволоконное подключение к транспортной сети. По мнению Шульги, по этой причине 5G могут появляться фрагментарно в тех местах, где спрос на них позволит сделать проект окупаемым.

В целом новая технология, внедрение которой предусмотрено в России нацпроектом «Цифровая экономика», сначала будет интересна преимущественно бизнесу и госсектору, считают аналитики. Например, она будет востребована для таких систем, как «умный город», управление беспилотным транспортом.

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