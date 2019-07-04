В России нашли препятствие для работы 5G

Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор и другие ведомства проверят влияние сетей пятого поколения (5G) на здоровье россиян, чтобы смягчить санитарные правила и нормативы (СанПиН) для мобильной связи. Об этом сообщают «Известия».

По итогам исследования будет определен безопасный для людей уровень воздействия электромагнитного поля на человека. Сейчас по СанПиНу максимально допустимое излучение составляет 10 микроватт на квадратный сантиметр тела. Без изменения этих норм развернуть сети 5G будет невозможно.

В США, а также Европе и Азии установлен гораздо более высокий допустимый уровень излучения на уровне 200-1000 микроватт на квадратный сантиметр. Это позволяет использовать мощные станции и покрывать большую территорию.

В Минкомсвязи опасаются, что после внедрения 5G в России вырастет уровень радиофобии. Исследование призвано объяснить, что сети пятого поколения не более вредны, чем Wi-Fi.

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