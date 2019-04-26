На российский 5G потратят десятки миллиардов рублей

В ближайшие пять лет власти готовы выделить около 28 миллиардов рублей на разработку российского оборудования и программного обеспечения для сетей 5G и интернета вещей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Отмечается, что Минпромторг уже подготовил соответствующий проект. Согласно документу, 16 миллиардов рублей планируется взять из федерального бюджета, еще 12 миллиардов — из внебюджетных источников.

По задумке в 2019-2021 годах компании должны будут выполнить комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые необходимы для оборудования и софта. После этого, с 2022 по 2024 год, планируется наладить производство микро- и макробазовых станций, коммутаторов и модулей 5G.

Участниками программы станут Сколковский институт науки и технологий и компании, госкорпорация «Ростех» и компании, продукция которых входит в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства Минпромторга.

Ранее вице-премьер Максим Акимов, который курирует сферу связи, заявил, что затраты компаний на создание сети 5G составит 650 миллиардов рублей.

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