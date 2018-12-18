Подготовку к отключению России от мировой сети проведут без «фатальных затрат»

Операторы связи не должны понести «фатальных затрат» в ходе исполнения закона, предполагающего создание инфраструктуры для автономной работы российского сегмента интернета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

По его словам, предварительные подсчеты показали, что никаких критических вложений со стороны операторов связи и телекоммуникационных операторов не предполагается. «Значительная часть будет профинансирована в том числе из федерального бюджета: у нас по федеральному проекту, который касается информационной безопасности, соответствующие средства заложены», — заверил Акимов.

Вице-премьер также уточнил, что конкретные оценки расходов пока производить рано.

В середине декабря в Госдуму внесли законопроект, согласно которому исправная работа российского сегмента интернета предполагается даже в случае отключения от общемировой сети. В частности, в проекте речь идет о создании специальной инфраструктуры. Позднее один из авторов документа, сенатор Андрей Клишас пояснил, что подобная инфраструктура необходима в том числе для защиты от внешних угроз.

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