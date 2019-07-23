В Магаданской области построят более 900 километров линий связи

«Ростелеком» собирается построить в Магаданской области более 900 километров линий связи в течение трех лет. Это должно обеспечить связью жителей отдаленных поселений региона, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное правительство.

Как сообщил директор местного филиала ПАО «Ростелеком» Александр Рытиков, компания собирается обеспечить связью Омсукчанский и Среднеканские городские округа. Кроме того, будет проведена модернизация, чтобы предоставить цифровые сервисы и облачные технологии жителям Хасынского и Тенькинского округов.

Помимо этого планируется реализовать проект резервного наземного канала связи. Он должен объединить Магаданскую область и Якутию. Пока есть только один оптоволоконный канал, и он проходит под водой.

Нацпроект «Цифровая экономика» рассчитан до 2024 года, на него выделено более 1,5 триллиона рублей. В нацпроект входят шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.

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