В России разработают цифровую образовательную платформу

До конца года в России начнут создавать цифровую государственную образовательную платформу. Об этом сообщили в организации «Цифровая экономика», передает ТАСС.

Планируется, что платформа будет включать маркетплейс образовательного контента и услуг, систему управления большими данными, сервис развития для педагогов и коммуникационный раздел. «Минпросвещения планирует вовлечение в процесс создания платформы всех участников образования, разработка будет идти поэтапно с учетом пилотных испытаний, мнения учителей и самих детей», — пояснили агентству в пресс-службе организации.

По словам соруководителя рабочей группы «Цифровое образование», гендиректора «Яндекса» Елена Бунина, платформа будет уметь генерировать индивидуальные домашние задания, чтобы школьники не могли пользоваться готовыми ответами из интернета.

Ранее в российских школах предложили заменить обычные телефоны на специальные «шкулфоны». С их помощью можно было бы избежать полного запрета мобильных телефонов. В память гаджета предлагалось занести контакты родителей, учителей и одноклассников, а также установить на него специальные приложения.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Образование». В него входит, в частности, федеральный проект «Современная школа», в рамках которого в российских школах будут внедряться новые методы и программы обучения, тогда как многие привычные форматы окончательно уйдут в прошлое. Так, к 2021 году будет полностью ликвидирована третья смена, а к концу 2024 года откроются первые 25 школ, построенные с привлечением частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта составил 784,5 миллиарда рублей.

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