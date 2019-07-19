Назван еще один пилотный регион по подготовке кадров для цифровой экономики

Башкирия стала одним из пяти регионов, где будет реализован проект бесплатного обучения цифровым технологиям в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкомитета республики по информатизации.

В течение 2019 года в регионе планируется выдать тысячу сертификатов номиналом 15 тысяч рублей. Их смогут получить граждане от 16 лет до пенсионного возраста, которые уже имеют среднее профессиональное или высшее образование, а также студенты.

Обучение будет производиться за счет бюджетных средств, выделенных нацпроекту. Им займутся региональные вузы и колледжи, а также учебные центры дополнительного профессионального образования крупных предприятий, которые рассматриваются в качестве потенциальных работодателей.

В рамках образовательной программы учащиеся должны получить актуальные знания, умения и навыки и подтверждающие это документы, сообщили в госкомитете по информатизации.

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